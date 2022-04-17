Появились кадры задержания застрелившего сотрудника МЧС жителя Одинцово

«Известия» публикуют видео задержания в подмосковном Одинцово пенсионера, который выстрелил в спасателя, вместе с полицейскими вскрывавшего его квартиру. Инцидент произошел 17 апреля

Кадры сняли очевидцы происшествия. На них видно, что пожилого мужчину посадили в автомобиль скорой помощи. Вокруг него много медиков. Также рядом со скорой находятся правоохранители.

Как рассказал промышленный альпинист Виктор Мирзазанов, стропы которого удерживал вооруженный пожилой мужчина из квартиры в подмосковном Одинцово, он просидел в квартире злоумышленника два часа.

Днем в воскресенье житель Одинцово затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая тому спуститься. Очевидцы инцидента вызвали полицию. Подозреваемый отказался выйти из квартиры, в результате было принято решение вскрыть дверь.

В этот момент пенсионер выстрелил через дверь и попал в сотрудника МЧС. Спасатель скончался. Позже пенсионера задержали сотрудники ОМОНа. В МВД подтвердили задержание подозреваемого. По информации источников, зарегистрированного на мужчину оружия нет.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.