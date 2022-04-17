Годовая инфляция в Литве выросла до 15% по сравнению с мартом прошлого года

Годовая инфляция в Литве в марте 2022 года выросла до 15,7% по сравнению с мартовскими данными прошлого года. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщило издание Sputnik.Литва со ссылкой на данные пресс-службы департамента статистики.

«Отмечается, что цены на потребительские товары выросли за год на 17,9%, а цены на услуги — на 10,5%», — говорится в сообщении.

По информации издания, фиксируется повышение цен на горюче-смазочные материалы, тепловую энергию, газ, твердое топливо, молоко и молочную продукцию, сыр и яйца, хлеб и зерновые продукты, овощи, услуги заведений общественного питания, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного автотранспорта, электроэнергию, а также снижением цен на услуги воздушного пассажирского транспорта.

Помимо этого, цены, регулируемые государственными и муниципальными органами, выросли на 21,5% по сравнению с показателями 2021 годом, в то время как рыночные цены выросли на 14,8%.

«На фоне обострившейся ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что всё перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах», — отмечается в публикации.

1 апреля Центробанк Литвы представил два вида мер по борьбе с инфляцией. Первый подразумевал временное закрепление потолка регулируемых цен и снижение ставки НДС, второй — жесткую налогово-бюджетную политику, которая ограничит совокупный спрос, например, сокращение государственных расходов или повышение налогов.

В последние дни западные СМИ начали писать о росте инфляции в стране. Так, стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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