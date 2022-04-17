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Опубликованы кадры из квартиры застрелившего спасателя пенсионера

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Фотографии, сделанные в квартире, где 80-летний пенсионер застрелил сотрудника МЧС, помогавшего полицейским вскрыть дверь в помещение, 17 апреля появились в распоряжении «Известий».

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Как следует из снимков, следы от выстрелов видны на входной двери. Одна из пуль попала в плечо 38-летнему спасателю. От ранения он скончался.

Ранее в этот день полиция и бригада скорой помощи прибыли на вызов на улицу Рябиновую в Одинцово после сообщений о том, что местный житель затащил через окно стропы страховочного троса промышленного альпиниста и зажал их окнами. Альпинист не мог спуститься с высоты.

На просьбы полицейских и спасателей выйти из квартиры пенсионер ответил отказом, поэтому правоохранители и сотрудники МЧС начали вскрывать дверь в его квартиру. Пенсионер застрелил спасателя через дверь, после чего, забаррикадировавшись в квартире, открыл стрельбу из окна.

Его задержали сотрудники ОМОНа. По данным источников, разрешения на оружие у него нет. МВД подтвердило задержание подозреваемого. С мужчиной проводятся следственные действия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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