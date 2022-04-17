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Глава ЕК фон дер Ляйен утверждает, что санкции Запада приведут к дефолту России

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Санкции стран Запада влияют на экономику России, дефолт становится вопросом времени. Об этом 17 апреля заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.

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«Санкции неделя за неделей всё глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», — рассказала она журналистам.

Как продолжила глава ЕК, Россию покинули «сотни крупных компаний и тысячи экспертов». По прогнозам специалистов, ВВП страны в текущем году снизится на 11%.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить техническим дефолтом.

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дефолтов в России быть не может, у страны есть все необходимые средства, чтобы такой ситуации не произошло. По его словам, любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, будет носить исключительно искусственный характер.

Днем ранее глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Как отметил министр, дефолт — это когда обязательства не могут быть исполнены.

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