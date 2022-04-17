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Минобороны сообщило об освобождении заложников в мечети в Мариуполе

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Российские военные освободили заложников, которые находились в турецкой мечети в Мариуполе и удерживались украинскими националистами. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, заложников освободили в ходе наступления в Приморском районе города. Спецоперация проведена после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политик в начале апреля попросил российского коллегу Владимира Путина помочь в освобождении и эвакуации граждан иностранных государств, добавил генерал.

«В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранных наемников», — цитирует представителя Минобороны «Газета.Ru».

Освобожденные граждане одной из стран СНГ переведены в безопасное место.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков националистической группировки «Азов» и наемников, в плен сдались 1464 украинских военнослужащих. Уточнялось, что остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

Кроме того, 13 апреля в министерстве заявили о полном освобождении торгового порта Мариуполя. Националистами в порту удерживались моряки — граждане разных государств: России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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