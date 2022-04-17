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СК решает вопрос о возбуждении дела после стрельбы пенсионера в Одинцово

СУ СК: житель Одинцово ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении дела
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Следователи Подмосковья решают вопрос о возбуждении уголовного дела после стрельбы, открытой жителем Одинцово. Об этом в воскресенье сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«По предварительным данным, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа ГСУ СК России по Московской области», — указала она.

Врадий подчеркнула, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 17 апреля, по данным «Известий» 80-летний мужчина выстрелил в сотрудника МЧС, который помогал полиции вскрывать дверь квартиры. По предварительным данным, спасатель скончался. Стрелявший задержан.

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