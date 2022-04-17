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Пресс-секретарь Песков: Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом

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Россия выдержит противостояние с Западом, сложившееся в настоящее время. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Он ответил утвердительно на вопрос журналиста, сможет ли РФ «сдюжить» в сложившейся ситуации.

«Мы — можем», — заверил представитель Кремля.

15 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Там растут цены, инфляция для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Как 14 апреля заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, РФ, отвечая на антироссийские меры, не намерена вступать в «санкционную войну» с другими странами. По его словам, в Москве понимают, что подобные санкции — это «палка о двух концах», которая может ударить по тому, кто их вводит., добавляет «Газета.Ru».

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

В частности, ограничения коснулись энергоресурсов, банковского и финансового секторов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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