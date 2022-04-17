Около 40 человек отравились в селе в Ставропольском крае

В селе Марьины Колодцы Ставропольского края 37 человек с признаками кишечной инфекции обратились к медикам. Об этом 17 апреля сообщило министерство здравоохранения Ставропольского края. Среди отравившихся 32 ребенка.

Жители стали обращаться в больницу с 16 апреля. Трое детей госпитализированы. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

«Всем обратившимся в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. Дополнительно вызвана бригада врачей: в больнице работают терапевт и педиатр. Ситуация отслеживается медиками и Роспотребнадзором», — отметили в ведомстве.

По факту отравления прокуратура начала проверку.

14 апреля в Липецкой области был зарегистрирован первый в 2022 году случай отравления грибами. В отделение токсикологии областной больницы поступила 70-летняя женщина. Как оказалось, пенсионерка доедала прошлогодние заготовки. Пострадавшая уточнила, что употребляла черныши и свинухи.

12 апреля в Петропавловске-Камчатском в столовой одной из школ обнаружили кишечную палочку. Сотрудника столовой оштрафовали. В то же время директору образовательного учреждения внесли представление об устранении причин и условий, которые способствовали нарушениям.