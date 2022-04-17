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В КНР заявили о намерении США затянуть конфликт на Украине

Global Times: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине
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США используют Украину как марионетку, и толкают ее на обострение конфликта с Россией, поэтому Вашингтон не прекращает накачивать Киев вооружением. Такое мнение выразил 16 апреля китайский военный эксперт Сун Чжонпин в материале для Global Times.

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Безрассудная поставка США оружия Украине, особенно тяжелой артиллерии, не способствует мирным переговорам, говорит автор. Наоборот, поясняет он, Америка и НАТО хотят спровоцировать Россию на конфликт и тем самым втянуть ее в затяжное кровопролитие.

Вашингтон использует Киев в качестве марионетки, а накачивание страны оружием и боеприпасами создает плохой прецедент, уверен Сун Чжонпин.

«Игнорирование США предупреждений России свидетельствует о том, что США намерены использовать этот конфликт для подавления России и не ожидают прекращения огня в ближайшее время. США будут участвовать в этом конфликте косвенно и активно, чтобы сдерживать развитие России и ослаблять ее военный потенциал», — полагает военный эксперт.

Автор статьи считает, что США не желают останавливаться и отговаривать НАТО от предоставления военной помощи Украине, «чтобы дать ей возможность стоять впереди и сражаться против России».

15 апреля российская сторона подтвердила, что разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Несмотря на это, в страну 17 апреля снова прибыла партия оружия и техники в рамках пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивал Украину оружием, но и принимал активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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