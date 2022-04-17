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СК возбудил дело по факту сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

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Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову в городе Харькове на Украине. Об этом 17 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Дело расследуется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В воскресенье, 17 апреля, группа лиц из числа участников националистических вооруженных формирований Украины, используя специальную технику, снесла памятник советскому полководцу, отметили в СК России.

«Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — добавили в Следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших это преступление.

Ранее в воскресенье «Страна.ua» сообщила, что украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу в Харькове. По словам лидера харьковского нацкорпуса Константина Немичева, это сделало спецподразделение «Кракен» (относится к националистической группировке «Азов», в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела).

По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, власти города разбираются с ситуацией. По ее словам, все произошло очень быстро. Обстоятельства инцидента выясняются.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В том числе он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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