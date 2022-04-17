Глава Чечни опубликовал видео готовящихся к бою РСЗО у Луганска

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с реактивными системами залпового огня (РСЗО), стоящих в боевой готовности у Луганска. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале 17 апреля.

«Данное видео датировано 15 апреля. На нем Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат позиций противника, чтобы тотчас израсходовать весь боезапас», — написал он.

Кадыров рассказал, что военнослужащий периодически делает видеозаписи, но из-за плохого интернет-соединения своевременно опубликовать материалы не получается.

Ранее 17 апреля Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором показано, как экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и подразделений ВСУ. Ведомство уточнило, что позиция ЗРК была обнаружена пилотами во время выполнения полетного задания. Боевой расчет ЗРК провел пуск по одному из российских вертолетов.

16 апреля в Минобороне РФ рассказали о том, как российские ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет. Он должен был доставить крупную партию поставленного вооружения Киеву от западных стран.

По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и другие боевые бронированные машины, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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