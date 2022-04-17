Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали о приказе отступать

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ), которые добровольно сложили оружие и сейчас находятся на лечении под Херсоном, рассказали, что получили приказ отступать, когда были в районе Каховки. С ранеными пообщался корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

«Мы ехали в колонне, нас атаковали с фланга, и меня выкинуло из машины. Дальше я валялся в посадке, утром пошел в село, и меня привезли в больницу. Ранение легкого и руки. Я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали ехать. Всё произошло настолько быстро, что я не понял, что мы должны были сделать. Мы ехали сначала в сторону Каховки, потом нам сказали разворачиваться и ехать в сторону Херсона. Сказали, что мы отступаем», — рассказал сдавшийся украинский военный Дмитрий.

Еще один военный Владимир Москаленок рассказал, что служил в армии и его отправили на передовую.

«Мы ехали колонной, попали под обстрел, и меня ранило. Мы остановились, вылезли, перевязали мне руку и ушли оттуда. Ночь перележали в кустах. Утром уже добрались до города, и меня забрали сюда. Подобрали мирные жители. Я, вообще, срочник, мне 19 лет. Обслуживал зенитную установку, был заряжающим», — рассказал Москаленок.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе операции по освобождению Мариуполя в плен сдались 1464 украинских военнослужащих. Городская территория также полностью зачищена от боевиков «Азова» и наемников.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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