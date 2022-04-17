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СК РФ возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом ведомство сообщило 17 апреля.

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«Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. СКР принимает меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших это преступление», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье «Страна.ua» сообщила, что в городе украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу. Издание со ссылкой на лидера харьковского нацкорпуса Константина Немичева рассказало, что это сделало спецподразделение «Кракен» (относится к националистической группировке «Азов», в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела).

По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, власти города разбираются с ситуацией. Факт сноса она назвала неожиданным. По ее словам, все произошло очень быстро. Обстоятельства инцидента выясняются.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В том числе он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Днем ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил о том, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии. Также она отметила, что в России не переименовываются улицы и достопримечательности, связанные с украинской культурой.

16 апреля горсовет украинской столицы переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя.

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