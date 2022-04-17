Запреты на посещение лесов ввели в ряде районов Белоруссии

В 20 районах Белоруссии власти ввели запреты и ограничения на посещение лесов. Об этом 17 апреля говорится в сообщении на сайте министерства лесного хозяйства страны.

Больше всего ограничения коснулись Гомельской области. В этом регионе под запрет и ограничения попали 11 районов. Затем следуют Гродненская и Брестская области. Там меры коснулись шести и трех районов соответственно.

Оперативно отследить информацию об ограничениях и запретах на посещение лесов можно на сайте минлесхоза Республики Беларусь в разделе «Карта запретов и ограничений на посещение лесов».

Пожароопасный сезон начался с 15 апреля в Тамбовской области России. Специализированные диспетчерские службы по охране лесов перешли на круглосуточный режим работы. Постановление о начале сезона подписал врио главы администрации региона Максим Егоров.

Собственникам земель рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, им необходимо осуществлять своевременную очистку территорий вблизи лесов от валежника, сухой травы и мусора.

Также с 15 апреля пожароопасный сезон начался в Тюменской области. Такое решение было принято в связи со сходом снежного покрова и повышением температуры воздуха.