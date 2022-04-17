Прямой эфир

Запреты на посещение лесов ввели в ряде районов Белоруссии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 20 районах Белоруссии власти ввели запреты и ограничения на посещение лесов. Об этом 17 апреля говорится в сообщении на сайте министерства лесного хозяйства страны.

«Каждый раз лесные хозяйства регионов не готовы к периодам пожарной опасности»
Начальник «экологического» управления Генпрокуратуры Антон Головин — о тысячах нарушений на угольных шахтах, «китовых тюрьмах» в Сети и системе, которая «покажет» каждое срубленное дерево

Больше всего ограничения коснулись Гомельской области. В этом регионе под запрет и ограничения попали 11 районов. Затем следуют Гродненская и Брестская области. Там меры коснулись шести и трех районов соответственно.

Оперативно отследить информацию об ограничениях и запретах на посещение лесов можно на сайте минлесхоза Республики Беларусь в разделе «Карта запретов и ограничений на посещение лесов».

Пожароопасный сезон начался с 15 апреля в Тамбовской области России. Специализированные диспетчерские службы по охране лесов перешли на круглосуточный режим работы. Постановление о начале сезона подписал врио главы администрации региона Максим Егоров.

Собственникам земель рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, им необходимо осуществлять своевременную очистку территорий вблизи лесов от валежника, сухой травы и мусора.

Также с 15 апреля пожароопасный сезон начался в Тюменской области. Такое решение было принято в связи со сходом снежного покрова и повышением температуры воздуха.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022