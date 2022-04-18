Как говорится, уж полночь близится, а Германа всё нет. Прошло уже больше двух недель с того момента, когда президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странам в рубли. И, казалось бы, со дня на день должны пойти первые авансовые платежи. Однако пока, по крайней мере в публичной плоскости, позиции сторон неизменны: Россия ждет рубли, а Европа до сих пор не определилась, куда ей повернуть — к «умным» или к «красивым».

С одной стороны, страны Старого Света не изменяют своей риторике, практически каждый день заявляя на различных площадках о том, что необходимо как можно скорее уйти от зависимости от энергоресурсов из РФ. Включив в пятый пакет санкций эмбарго на российский уголь, казалось бы, Европа продемонстрировала свою решимость и последовательность. От слов, так сказать, к делу. Однако по сути этот шаг мало что изменил. Во-первых, в ЕС на фоне «зеленой» повестки и так закрывалась угольная генерация. Во-вторых, российские угольные компании уже практически перестали поставлять сырье на фоне уже введенных санкций в отношении конечных бенефициаров угольного бизнеса в России. Хотя поставки до сих пор идут, и будут продолжаться до августа текущего года.

Следующей на очереди была нефть. Сначала в ЕК говорили о том, что вопрос по поставкам будет решен 8 апреля, затем 11 числа, а потом уже и вовсе перестали называть какие-то даты, потому как не могли и не могут прийти к общему знаменателю. Хотя ряд европейских нефтегазовых компаний заявили о введении самосанкций, мир узнал о появлении «латвийской» нефтяной смеси, которая чуть менее, чем на половину состоит из российского сырья, но уже не является «токсичной», и ее с радостью и дисконтом покупают представители ЕС. А тем временем в Германии литр топлива уже стоит выше €2. То ли еще будет, и в Берлине это прекрасно понимают. Поэтому-то и не спешат с принятием решения в отношении российской нефти.

Источники зарубежных СМИ сообщают о том, что страны Евросоюза намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть, который даст Германии и другим членам ЕС время для организации альтернативных поставок. По словам собеседников журналистов, эмбарго будет вынесено на обсуждение не раньше, чем после финального тура выборов во Франции 24 апреля, чтобы возможный рост цен на топливо не повлиял на их результат. Частью обсуждаемого запрета на российскую нефть может быть и переходный период длиной как минимум в один месяц, писали СМИ. Но сколько бы времени сейчас не отводилось на поиск альтернативных поставок, вряд ли таковые найдутся в этом году, да и в следующем тоже. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупредил ЕС о том, что в случае введения эмбарго против российской нефти потери могут составить 7 млн баррелей в сутки. И никакие страны МЭА с их высвобождением 240 млн баррелей в течение шести месяцев, а по сути всего 1,3 млн баррелей в день, не спасут Европу. Как не спасет ее Иран, Венесуэла и Ближний Восток.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерреш призвал снять «ненужные ограничения на экспорт», чтобы обеспечить постоянный поток продовольствия и энергоносителей через открытые рынки. Предложение прозвучало во время презентации доклада рабочей группы Секретариата ООН. Антониу Гутерреш объяснил сбои в мировых системах продовольствия, энергетики и финансов специоперацией на Украине и последовавшими санкциями и контрсанкциями. Генсек ООН указал, что Россия является ведущим поставщиком энергии. По его словам, цены на нефть выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Природный газ за последние месяцы подорожал на 50%. По мере роста цен растет голод и недоедание, подчеркнул Антониу Гутерреш.

В Европе уже начали считать потери от прекращения поставок газа. По подсчетам немецких экономических институтов, они составят около $238 млрд. Сокращение поставок голубого топлива приведет Германию к «резкой рецессии», считает один из авторов доклада, директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Стефан Кутс. Помимо этого, ограничения в отношении газа могут ухудшить ситуацию с инфляцией в ФРГ. Согласно официальной статистике Германии, в марте этот показатель уже достиг 7,3% — наивысшего уровня впервые за 40 лет.

В России же не устают напоминать, что перевод расчетов за поставки газа европейским потребителям в рубли направлен на обеспечение безопасности финансов компаний и страны. Деньги за поставленное топливо Москва до сих пор не получила — платежи задерживают зарубежные банки, заявлял президент Владимир Путин.

Но в странах Старого света не думают не о том, как прожить ее гражданам, а о том, нарушит ли Россия уже введенные санкции. ЕК проанализировала указ об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине. Согласно этому анализу, российский документ создает «новые правовые обстоятельства»: РФ будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в указе, будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к правительству России и ЦБ, считают в ЕК. Стоит напомнить: документ предусматривает, что европейские компании будут платить в валюте, а уже Газпромбанк конвертирует их в рубли.

Тем временем в Венгрии заявили, что страна намерена перейти на оплату в рублях. Этот шаг уже осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что никогда не видела «Евросоюз таким сплоченным, таким решительным и быстрым».

— Я думаю, что перед каждым из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет, — сказала глава ЕК.

Но единство уже нарушено и не только Венгрией, но и Словакией, где также допустили оплату в рублях. А по словам российского вице-премьера Александра Новака, «несколько покупателей уже согласились на новую схему расчетов».

Вероятно, многие будут по-разному трактовать схему оплаты, чтобы «держать лицо» перед соседями по союзу. Как заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным, российский лидер заверил его, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество [газа] и что можно продолжать платить в евро». Да, все правильно, можно в евро, но через Газпромбанк, который потом конвертирует их в рубли. Поэтому это как посмотреть — у монеты две стороны. Вероятно, в самое ближайшее время мы вряд ли услышим откровения европейцев о переходе на рубли, а газ будет идти по трубам. Счастье любит тишину. Счастье не остаться без газа, в теплом доме и с хлебом на столе.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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