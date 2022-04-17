Зигмар Габриэль обвинил посла Украины Мельника в распространении теорий заговора

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора с целью дискредитации президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 17 апреля в интервью заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Как он рассказал изданию Spiegel, утверждение посла Украины в ФРГ о том, что Штайнмайер якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией», которые имеют влияние на сегодняшнее правительство», очень опасно. По мнению высокопоставленного дипломата, это утверждение украинского дипломата «злонамеренно» и не соответствует правде.

«Отказ главе германского государства в запланированном визите в Киев является неслыханным и сбивает с толку», — добавил экс-министр.

По словам Габриэля, Германии надо подумать о будущем отношений с Россией, потому как наступит день, когда специальная военная операция РФ на Украине прекратится. В настоящее время необходимы идеи, как может выглядеть минимальный «холодный мир» между Россией и Украиной.

12 апреля в немецкой прессе появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией». Немецкого политика на Украине обвинили в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2» и формировании дружелюбной политики по отношению к властям РФ.

Как позже подтвердил президент ФРГ, его визит действительно сочли в Киеве нежелательным, добавляет «Газета.Ru». 14 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента от официального визита президента Германии. Он пояснил, что президент является не просто частным лицом: президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны Киева — отказ Берлину.

4 апреля Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.