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Минобороны России показало уничтожение военных объектов ВСУ экипажами Ми-28Н

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Экипажи российских Ми-28Н уничтожили военную технику и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с ликвидацией украинских объектов 17 апреля.

По информации ведомства, российские военные обнаружили позицию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ВСУ во время выполнения полетного задания.

«Экипаж выполнил отстрел тепловых ловушек и совершил противоракетный маневр, уйдя от выпущенной ракеты. Группа ударных вертолетов нанесла ракетный удар по позиции ЗРК противника и уничтожила ее», — рассказали в Минобороны РФ, отметив, что также были ликвидированы замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ.

Спецоперация в Донбассе 17 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ в течение ночи высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Также, по его словам, российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов ВСУ.

Накануне Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет. По его словам, борт должен был доставить крупную партию поставленного киевскому режиму западными странами вооружения.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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