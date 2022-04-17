В Минобороны России заявили об уничтожении завода по производству боеприпасов в Броварах

Российские военные минувшей ночью уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары под Киевом. Об этом заявил на брифинге в воскресенье, 17 апреля, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — сказал он.

Помимо этого ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразили 814 объектов противника. В их числе 684 опорных пунктов, 111 огневых позиций артиллерии и 17 пунктов управления.

Днем ранее в Минобороны сообщили об уничтожении производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Кроме того, российскими ПВО был сбит украинский самолет Су-25 неподалеку от Изюма.

В тот же день в оборонном ведомстве рассказали о работе военнослужащих дорожно-комендантского гарнизона, в чьи задачи входит обеспечить безопасность подвоза материальных средств российским подразделениям в зону ведения боевых действий. На вооружении комендантской службы находятся грузовые бронированные автомобили с оснащенными в них зенитными установками. Для питания солдат в пунктах привала используются специальные мобильные комплексы, оснащенные новейшим кухонным оборудованием.

По данным Минобороны на 17 апреля, с начала специальной военной операции по защите Донбасса Вооруженными силами РФ уничтожены 2290 танков и других боевых бронированных машин, 2166 единиц специальной военной автомобильной техники, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 254 установки реактивных систем залпового огня и 134 самолета.

При этом потери армии Украины, Нацгвардии, а также наемников составляют более 23 тыс. человек.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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