На Камчатке умер участник Авачинского лыжного марафона

61-летний мужчина из Татарстана скончался при прохождении дистанции Авачинского лыжного марафона на Камчатке. По предварительным данным, речь идет о главе Центрального района Набережных Челнов Искандере Галимове. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщило издание «Чемпионат».

Ранее отмечалось, что 61-лений мужчина прибыл на Камчатку с медицинским допуском к участию в соревнованиях, который ему выдали в одной из городских поликлиник Набережных Челнов. Он не жаловался на самочувствие перед стартом марафона.

Мужчине стало плохо за 20 км до финиша. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали лыжника в спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском, где дежурил автомобиль реанимации. Но врачам не удалось его спасти.

На данный момент причина смерти не установлена.

11 марта сообщалось, что на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» в Байкальске Иркутской области погиб горнолыжник. Он не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате 56-летний мужчина скончался на месте. 28-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибами и травмой головы.

В середине января на одном из горнолыжных курортов Сочи погиб инструктор по сноуборду из Воронежа. Во время катания мужчина упал в сугроб вниз головой и его засыпало снегом. Свидетели происшествия откопали его и попытались оказать первую помощь, но безрезультатно.