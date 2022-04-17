Песков рассказал об уверенности Путина в успехе пуска на Восточном в 2016 году

Президент РФ Владимир Путин остался на космодроме Восточный в 2016 году после неудачного пуска, несмотря на рекомендации вернуться в Москву, так как был уверен в успешности следующего запуска. Об этом 17 апреля в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, окружающие лица, учитывая график президента, посоветовали Путину уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году. Причиной неудачного пуска тогда стала поломка одного из датчиков, напомнил Песков.

«Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы «Роскосмоса», — добавил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Как он отметил, это был самый совершенный процесс, который он видел в жизни.

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — заключил он.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первая в истории Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля 2016 года, однако автоматика отменила старт. 28 апреля пуск прошел успешно.

12 апреля в День космонавтики глава государств на площадке Восточного рассказал, что Россия сохраняет лидерство в космонавтике, о чем свидетельствуют успехи страны в этой сфере. Он поздравил россиян с Днем космонавтики и заявил о неподдельной гордости за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв.