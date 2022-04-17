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Минобороны сообщило об освобождении заложников в мечети в Мариуполе

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Российские военные освободили заложников в турецкой мечети в Мариуполе, которые удерживались украинскими националистами. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 17 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, спецоперация проведена после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в начале апреля попросил российского коллегу Владимира Путина помочь в освобождении и эвакуации граждан иностранных государств в Мариуполе.

Как отметил Конашенков, российским спецназовцам удалось блокировать здание мечети и освободить заложников. В ходе операции уничтожено 29 боевиков, в числе которых оказались иностранные наемники.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова» и наемников, в плен сдались 1464 украинских военнослужащих. Уточнялось, что остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

Кроме того, 13 апреля в министерстве заявили о полном освобождении торгового порта Мариуполя. Националистами в порту удерживались моряки-граждане разных государств — России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины. Российские военные совместно с представителями Народной милиции Донецкой Народной Республики 11 апреля эвакуировали 47 членов экипажей судов. После освобождения порта над ним подняли флаг ДНР.

Ранее, 4 апреля, Минобороны пообещало сохранить жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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