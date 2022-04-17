Минобороны России предупредило иностранных наемников о грозящем им долгом сроке в тюрьме

Прибывшие на Украину для участия в боевых действиях иностранные наемники не являются комбатантами (воюющим лицом в составе вооруженных сил одной из сторон международного конфликта), их ждет долгий срок лишения свободы. Об этом 17 апреля рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По нормам международного гуманитарного права иностранные наемники не имеют статуса комбатантов, напомнил он.

«Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян», — добавил генерал.

Уголовную ответственность и длительное заключение Конашенков назвал лучшим, что ждет иностранных наемников, находящихся на Украине.

Он отметил, что численность наемников со временем снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Российская армия уничтожила 1035 иностранных наемников, и еще 912 отказались принимать участие в боевых действиях и уехали с Украины.

15 апреля Следственный комитет России начал изучать информацию Минобороны РФ о наемниках из Польши и Франции, участвующих на стороне Вооруженных сил Украины в боевых действиях. Ранее в этот же день в Минобороны РФ рассказали, что в населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании.

В марте в Сети появилось объявление о поиске наемников для отправки на Украину. Публикацию разместила некая американская компания, название которой не указывалось. В качестве миссии значилось проведение тайных операций по эвакуации людей. Рассматривались лишь те кандидаты, которые являются гражданами США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины, Польши или имеют двойное гражданство с ЕС или страной Шенгенского соглашения. При этом подать заявку могут как мужчины, так и женщины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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