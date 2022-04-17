Вертолет сельхозавиации потерпел крушение на Кубани
Вертолет сельскохозяйственной авиации разбился в Краснодарском крае. Об этом 17 апреля сообщили в региональном главке МЧС.
По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек.
Сообщение о крушении вертолета поступило в оперативную дежурную смену спасателей в 12:30. Инцидент произошел в Мостовском районе. По предварительной информации, вертолет Ми-2, проводивший обработку посевов, упал при заходе на посадку.
«В результате падения, к сожалению, есть погибший», — указали в МЧС.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Причина крушения вертолета выясняется.
11 марта вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших не было. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее в этот же день вертолет Ми-8 потерпел крушение в ходе мониторинга нефтепровода в Псковской области. По имеющейся информации, могли пострадать до четырех человек.