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В «Сириусе» стартовал конкурс молодых музыкантов «Созвездие»

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В Сочи в образовательном центре «Сириус» открылся Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие», где собрались самые талантливые исполнители из разных регионов страны. Они не только покажут свое мастерство, но и выступят на одной сцене с именитыми артистами. Корреспондент Максим Прихода побывал на открытии музыкального праздника, передает телеканал «Известия».

«Как ювелиры работают над бриллиантом, так же и музыканты работают над произведением. И мне кажется, что до совершенства нельзя довести ни одно произведение», — считает участник IV Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» Максим Ли.

Светлана Маренкова не выпускает флейту из рук, хотя изначально она взялась за нее «по медицинским показателям». Теперь она — одна из лучших. Из почти 400 кандидатов до очного тура дошли меньше 20.

«У меня были проблемы с дыханием, и моим родителям, которые совершенно не музыканты, посоветовали отдать меня в музыкальную школу для развития легких», — говорит Светлана.

Конкурс «Созвездие» — это 16 человек, самых талантливых и упорных молодых музыкантов из разных регионов страны. Они прошли отбор, долго и тщательно готовились. На церемонии открытия выступают лауреаты прошлых лет. Все они, как и нынешние конкурсанты, — воспитанники «Сириуса».

«Сириус» создавался для того, чтобы для каждого ребенка дать тот самый уникальный шанс приехать сюда, учиться у самых сильных педагогов, выбрать следующий шаг и развиваться профессионально», — подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Сергей Ролдугин, бессменный председатель жюри, отметил: этот конкурс — путевка в большую концертную жизнь.

«В рамках этого конкурса их заметят, им помогут, и их будут сопровождать для того, чтобы они реализовались», — отметил народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки и председатель жюри конкурса «Созвездие» Сергей Ролдугин.

Вазген Юсупов, победитель одного из прошлых «Созвездий», в этот вечер выступает уже в качестве солиста.

«Я выиграл конкурс «Созвездие» в 2020 году, и, соответственно, после этого Сергей Павлович Ролдугин, за что ему огромное спасибо, пригласил меня поиграть на проекте Санкт-Петербургского Дома музыки», — рассказывает Вазген Юсупов.

Особая честь для молодого музыканта, ведь он на одной сцене — с самим маэстро. В этот раз Сергей Ролдугин исполнил для сочинской публики Первый концерт Гайдна.

«Когда слушаешь, когда исполняют мастера, то просто потрясаешься этому мастерству. Как это всё получается у них? Откуда так?» — делится впечатлениями гостья концерта Елена.

Это первый вечер в новом концертном сезоне «Сириуса», который обещает быть ярким несмотря на то, что многие зарубежные коллективы не смогут приехать, хотя и очень хотят. Как и иностранные преподаватели, занятые в других проектах Санкт-Петербургского Дома музыки.

«Профессора, которые из Европы, которые приезжали сюда, скорее всего, не смогут приехать, хотя они очень хотят и извинялись, что не могут приехать по политическим мотивам, потому что им потом «ай-яй-яй» скажут», — объяснил Сергей Ролдугин.

Художественный руководитель фонда «Талант и успех» немец Ханс-Иохим Фрай говорит: именитые иностранцы будут, но кто именно, пока секрет. Очевидным же остается то, что мероприятия, которые проходят под эгидой «Сириуса» и Санкт-Петербургского Дома музыки, не просто соответствуют европейскому уровню, но и во многом его превосходят.

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