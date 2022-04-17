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Назван диагноз упавшего во время шоу фигуриста Семененко

Сотрясение мозга диагностировано у упавшего во время шоу фигуриста Семененко
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При падении во время ледового шоу в Санкт-Петербурге у Евгения Семененко произошло сотрясение мозга. Об этом 17 апреля рассказал журналистам тренер фигуриста Алексей Мишин.

«У Жени сотрясение мозга. Каких-то еще повреждений внутри черепной коробки врачи не нашли, но исследуют», — цитирует его «РИА Новости».

По словам специалиста, других подробностей он не знает. Спортсмен находится в больнице под наблюдением врачей.

В субботу спортивный врач Вячеслав Зуев в беседе с телеканалом РЕН ТВ сравнил падение фигуриста российской сборной Евгения Семененко в ходе ледового шоу «Союз чемпионов» с нокаутом у боксеров. По словам медика, по тому, как вел себя спортсмен, можно сделать вывод, что у него вряд ли есть тяжелая травма головы.

16 апреля Семененко вышел с программой Adagio в ходе ледового шоу «Союз чемпионов» и намеревался исполнить четверной тулуп, но упал, ударившись о лед головой. После этого он несколько раз попытался встать, но снова падал, после этого спортсмена забрала скорая помощь. Фигуриста на каталке увезли под аплодисменты, шоу было прекращено.

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