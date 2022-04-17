В России в январе-феврале 2022 года число нарушений среди мигрантов выросло на 114%

За январь и февраля текущего года МВД России выявило больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, более чем на 114% увеличилось число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания. По данным МВД, за первые два месяца 2022 года в отношении иностранцев за нарушение правил въезда или режима пребывания в России было составлено 55,7 тыс. административных протоколов. В прошлом году их количество составило 26 тыс.

Помимо этого, почти на 22% и 88% увеличилось количество фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление деятельности среди иностранных граждан. За два месяца 2021 года эти показатели составили 5,5 тыс. и 692 случая, а в январе-феврале 2022 года — 6,7 тыс. и 1,3 тыс.случая

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее, 19 марта, МВД сообщило, что почти 500 тыс. иностранных граждан снято с миграционного учета в России в прошлом году из-за фиктивных сведений. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ») и ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»). В настоящее время МВД предлагает создать реестр лиц, организующих незаконную миграцию.

13 марта сообщалось, что в России могут ввести единый унифицированный срок для постановки на миграционный учет иностранных граждан. В МВД предложили увеличить данный срок с 7 до 30 дней. В данный момент иностранные граждане в РФ должны встать на миграционный учет в течение семи дней.

До этого, 8 марта, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что режим долгосрочного пребывания мигрантов на территории России не будет ограничен конкретным сроком. Его будет определять период статуса мигранта. Например, для студента это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности.

28 декабря в МВД сообщили, что начиная с 2020 года, разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.