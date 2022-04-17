Опрос RedfieldWilton: все меньше британцев поддерживают санкции против РФ из-за роста цен

В Великобритании общественная поддержка антироссийских санкций падает по мере роста цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies, опубликованные 16 апреля в газете The Sunday Telegraph.

«Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36%», — говорится в публикации.

По данным опроса, 54% респондентов сообщили об ухудшении финансового положения за прошедший год. При этом два месяца назад показатель составлял 42%. Кроме того, 62% опрошенных предположили дальнейший упадок финансового положения Британии.

О повышении заработной платы в ответ на инфляцию заявили менее трети участников исследования, а две трети — считают, что даже новой ставки недостаточно для нормальной жизни в условиях роста цен.

Ранее, в апреле, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах.

23 марта президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Эта мера стала ответом на усиление санкций против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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