Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией НАТО и Крым после вывода войск

Киев готов обсуждать вопрос отказа от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и статус Крыма, когда будет прекращена российская спецоперация. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Но после того, как будет отведена техника», — сказал Зеленский журналистам.

По словам украинская лидера, позиции Москвы и Киева расходятся по этому вопросу. Зеленский уточнил: Москва, прежде чем отвести войска, хочет добиться от украинской стороны принятия нейтрального статуса. Позиция же Украины в данном случае диаметральная.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 апреля заявил, что Киев хочет выиграть время, одновременно получая военную помощь от НАТО. Он напомнил, что Зеленский уже говорил о готовности обсуждать вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма при отводе российских войск. Москва выполнила эти обязательства, однако после этого произошла провокация в Буче и другие инсценировки.

Ранее, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона представила новый проект соглашения с Россией. По словам дипломата, в нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений. В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, Россия считает этот замысел неприемлемым.

Как отметил 14 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Кроме того, в Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма, так как это территория России.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров, которые продлились около трех часов. Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал по их итогам, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

После этого, по заверению российских властей, Киев изменил свою позицию и отказался не распространять гарантии своей безопасности на Крым и Донбасс. А после событий в Буче, о чем 12 апреля заявил президент России Владимир Путин, переговоры зашли в тупик.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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