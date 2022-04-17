В ДНР заявили об отсутствии ответа властей Болгарии на ноту по поводу болгарских моряков

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилось с нотой в посольство Болгарии из-за отсутствия ответа по спасенным болгарским морякам с судна «Царевна». Об этом сообщила в воскресенье, 17 апреля, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Мы официально обратились в посольство Болгарии с официальным письмом, с нотой, и более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить о том, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забирать домой. <…> Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», — сказала Никонорова в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы МИД, моряки сейчас проживают в гостинице в Донецке.

Моряки грузового судна «Царевна», среди которых были 14 граждан Болгарии и один — Украины, были захвачены украинскими боевиками из националистического батальона «Азов» (в отношении участников организации заведены уголовные дела в РФ).

В порту также удерживались моряки — граждане России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины. Силами Народной милиции ДНР и ВС РФ 11 апреля были эвакуировали 47 членов экипажей судов. В этот же день военные украинской морской пехоты в Мариуполе заявили, что командование бросило их в условиях острой нехватки ресурсов.

Позднее, 13 апреля, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что торговый порт Мариуполя полностью освобожден и над ним подняли флаг Донецкой Народной Республики. Также Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты.

Как рассказал в субботу, 16 апреля, корреспондент «Известий» Семен Еремин, сейчас порт окончательно очищен от украинских силовиков. По его словам, поднятие флага завершает процесс установления контроля над морским портом Мариуполя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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