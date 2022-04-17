Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать вступление в НАТО и статус Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и статус Крыма тем, что он хочет выиграть время, обращаясь к альянсу за военной помощью. Об этом он написал в воскресенье, 17 апреля, в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский придерживался такой же позиции до переговоров в Турции, когда российские войска стояли под Киевом. Володин напомнил, что Москва сократила активность на этом направлении и отвела войска, после чего последовала инсценировка в Буче и другие провокации. Тогда украинский лидер отказался от обязательств, которые ранее на себя взял.

«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — пояснил он.

Володин добавил, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1464 украинских военных.

Он считает, что, если Зеленский думает о гражданах Украины, ему стоит незамедлительно отвести войска из Донбасса и зафиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, а также денацификации и демилитаризации страны.

Ранее, 11 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью «Известиям» предположил, что Киев сделал ставку на силовой, а не дипломатический способ разрешения ситуации вокруг страны и стягивает к Донбассу все оставшиеся силы. Он уверен, что лучший способ принудить Киев к реальным мирным переговорам — нанести ему тяжелое военное поражение, окружить и разгромить в Донбассе самые боеспособные войска, размещенные там, артиллерию, «Точки-У» и бронетехнику.

8 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».