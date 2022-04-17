Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 500 человек

Более 500 жителей Мариуполя эвакуированы за сутки в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, Штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 526 человек, включая 64 ребенка», — говорится в Telegram-канале штаба.

В настоящее время жители находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР. Согласно сообщению, за период с 5 марта по 17 апреля в Безыменное эвакуированы уже 18 955 человек.

Ранее, в субботу, 16 апреля, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что, несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, из Мариуполя через гуманитарный коридор без участия украинской стороны удалось вывезти в общей сложности 139 678 человек, из них 945 — за предыдущие сутки. Всего из Донецкой и Луганской народных республик в тот день в Россию эвакуированы 15 837 человек, из них 2659 детей.

По словам Мизинцева, пропускные пункты располагают достаточным количеством транспорта для перевозки людей к местам проживания или в пункты временного размещения.

Кроме того, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры для желающих покинуть территорию Украины на харьковском и мариупольском направлениях.

Украинские беженцы продолжают прибывать на территорию России. По данным на 17 апреля общее число беженцев с Украины и Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 845 тыс. человек.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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