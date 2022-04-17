Прямой эфир
Экономика
Правительство РФ временно увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Армия
Минобороны сообщило об освобождении заложников из мечети в Мариуполе
Армия
ВС РФ уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области
Туризм
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Мир
В Румынии заявили о приостановке полетов истребителей МиГ-21
Мир
Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с лицом Зеленского
Общество
В России число нарушений среди мигрантов выросло на 114%
Мир
США доставили на Украину новую партию оружия и техники
Мир
Южная Корея проведет консультации с Японией после нового пуска КНДР
Мир
Экс-посол Франции обвинил США в двойных стандартах
Мир
В ДНР сообщили о десяти раненых за сутки в результате обстрелов ВСУ
Сюжет:

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 500 человек

Штаб ДНР: более 500 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 500 жителей Мариуполя эвакуированы за сутки в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, Штаб территориальной обороны ДНР.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 526 человек, включая 64 ребенка», — говорится в Telegram-канале штаба.

В настоящее время жители находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР. Согласно сообщению, за период с 5 марта по 17 апреля в Безыменное эвакуированы уже 18 955 человек.

Ранее, в субботу, 16 апреля, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что, несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, из Мариуполя через гуманитарный коридор без участия украинской стороны удалось вывезти в общей сложности 139 678 человек, из них 945 — за предыдущие сутки. Всего из Донецкой и Луганской народных республик в тот день в Россию эвакуированы 15 837 человек, из них 2659 детей.

По словам Мизинцева, пропускные пункты располагают достаточным количеством транспорта для перевозки людей к местам проживания или в пункты временного размещения.

Кроме того, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры для желающих покинуть территорию Украины на харьковском и мариупольском направлениях.

Украинские беженцы продолжают прибывать на территорию России. По данным на 17 апреля общее число беженцев с Украины и Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 845 тыс. человек.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022