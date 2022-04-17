Мужчина застрелил охранника ТЦ в Подмосковье

В подмосковной Балашихе мужчина застрелил охранника, предположительно, из ружья. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночь на 17 апреля, когда неизвестный зашел в ТЦ на Рождественской улице. После выстрела злоумышленник скрылся, охранник погиб на месте.

«По горячим следам сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по месту его жительства», — сообщила Волк.

Предполагаемым убийцей оказался 43-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции

В конце 2021 года в Москве был арестован охранник, угрожавший охранникам торгового центра «Метрополис» предметом, напоминающим гранату. Мужчину подозревают в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в его качестве.