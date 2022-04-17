Опрос показал рост недовольных антироссийскими санкциями в Великобритании

В Великобритании зафиксированы рост цен на энергоносители и падение общественной поддержки антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies, опубликованные 16 апреля в газете The Sunday Telegraph.

«Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36%», — говорится в публикации.

Согласно данным, 54% респондентов сообщили об ухудшении финансового положения за прошедший год, в то же время, два месяца назад показатель составлял 42%. Помимо этого, 62% опрошенных предположили дальнейший упадок финансового положения Британии.

О повышении заработной платы в ответ на инфляцию заявили менее трети участников исследования, а две трети — признались, что даже новой ставки недостаточно для нормальной жизни в условиях роста цен.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Эта мера стала ответом на усиление санкций против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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