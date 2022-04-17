В санатории под Мариуполем нашли склад боеприпасов «Азова»

Склад боеприпасов националистов «Азова» (против участников националистической группировки возбуждены уголовные дела в РФ) обнаружен на территории оздоровительного комплекса «Ялта» в селе Урзуф, расположенного в 40 километрах от Мариуполя на берегу Азовского моря. Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, «РИА Новости».

«Огромное количество ящиков с боеприпасами. Ходить здесь нужно аккуратно — территория большая и проверить все на «сюрпризы», к сожалению, не удается», — передает корреспондент агентства.

На снятых журналистом кадрах показаны сваленные в разных местах ящики c 30-миллиметровыми снарядами к автоматическим пушкам, емкости с автоматными патронами, банка с мелкими поражающими элементами для самодельных взрывных устройств, а также минометная мина.

Склад с вооружением боевиков обнаружен в подвале санатория. Сейчас база боевиков пребывает в полном запустении.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе операции по освобождению Мариуполя в плен сдались 1464 украинских военнослужащих. Городская территория также полностью зачищена от боевиков «Азова» и наемников.

14 апреля в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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