Володин: Зеленский хочет выиграть время, обращаясь за военной помощью к НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией Крым и отказ от вступления в НАТО тем, что он хочет выиграть время, обращаясь за военной помощью. Об этом спикер Госдумы написал 17 апреля в Telegram.

Он подчеркнул, что Зеленский занимал такую же позицию до переговоров в Турции, в то время как войска России стояли под Киевом. Володин напомнил: Москва сократила активность на этом направлении, отвела войска, а после этого появилась инсценировка в Буче и другие провокации, тогда президент Украины отказался от обязательств, которые ранее на себя взял.

«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — пояснил Володин.

Он отметил, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1464 украинских военных.

Володин считает, что украинскому лидеру стоит отвести войска из Донбасса и зафиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, а также денацификации.

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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