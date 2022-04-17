Прямой эфир
Туризм
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Мир
В Румынии заявили о приостановке полетов истребителей МиГ-21
Мир
Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с лицом Зеленского
Общество
В России число нарушений среди мигрантов выросло на 114%
Мир
США доставили на Украину новую партию оружия и техники
Мир
Южная Корея проведет консультации с Японией после нового пуска КНДР
Мир
Экс-посол Франции обвинил США в двойных стандартах
Мир
В ДНР сообщили о десяти раненых за сутки в результате обстрелов ВСУ
Мир
Литва пропустит застрявшие на границе фуры из России и Белоруссии
Мир
В Deutsche Bank предупредили о росте инфляции в Германии выше 10%
Мир
ВС РФ доставили более 50 т гумпомощи жителям Харьковской области
Сюжет:

Володин: Зеленский хочет выиграть время, обращаясь за военной помощью к НАТО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией Крым и отказ от вступления в НАТО тем, что он хочет выиграть время, обращаясь за военной помощью. Об этом спикер Госдумы написал 17 апреля в Telegram.

«Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — о спецоперации на Украине, ограничениях Запада и международных контактах

Он подчеркнул, что Зеленский занимал такую же позицию до переговоров в Турции, в то время как войска России стояли под Киевом. Володин напомнил: Москва сократила активность на этом направлении, отвела войска, а после этого появилась инсценировка в Буче и другие провокации, тогда президент Украины отказался от обязательств, которые ранее на себя взял.

«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — пояснил Володин.

Он отметил, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1464 украинских военных.

Володин считает, что украинскому лидеру стоит отвести войска из Донбасса и зафиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, а также денацификации.

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022