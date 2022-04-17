Колонна выехала из Ростова в рамках проекта «Помощь детям Донбасса»

Из Ростова 17 апреля выехала колонна автомобилей с дизельными генераторами. Они будут доставлены в Донбасс в рамках проекта «Помощь детям Донбасса». Об этом с места событий сообщил корреспондент телеканала «Известия».

В Донбасс Общероссийский народный фронт отправил 30 «КамАЗов».

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области.

Уточняется, что это очередной конвой с гуманитарной помощью из Белгородской области, которую российские военные доставили в несколько городов и сел. Несмотря на то что линия соприкосновения находится недалеко, люди продолжают ждать российские грузовики. Весь груз был передан нуждающимся жителям.

Для справедливого распределения гуманитарной помощи в области составляют специальные списки, по которым и раздают продуктовые наборы.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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