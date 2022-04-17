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В ДНР сообщили о десяти раненых за сутки в результате обстрелов ВСУ

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За сутки десять человек получили ранения в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки поступили сведения об 11 раненых мирных жителях, в том числе двух детей», — говорится в сообщении СЦКК.

Отмечается, что за сутки ВСУ 42 раза обстреляли ДНР.

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