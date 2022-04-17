Пенсионерка была ранена в результате обстрела ВСУ Ясиноватой

В населенном пункте Ясиноватая в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила ранения пенсионерка. Об этом 17 апреля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

67-летняя женщина пострадала в микрорайоне Зорька.

Кроме того, в результате обстрела Пантелеймоновки были повреждены пять зданий, в том числе жилые дома.

Днем ранее Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк и Ясиноватую. Как сообщил корреспондент телеканала «Известия», в результате попадания ракет во дворы жилых домов образовались воронки, упали деревья. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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