Минобороны: ВС России предлагают боевикам в Мариуполе сложить оружие

Российские Вооруженные силы (ВС) предложили иностранным наемникам и боевикам националистических батальонов, которые сейчас находятся на территории завода «Азовсталь», утром 17 апреля прекратить боевые действия и сдать оружие. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», — заявил Мизинцев.

Подчеркивается, что перед этим должна была установиться связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией.

Мизинцев добавил, что начало «режима тишины» будет обозначено поднятием флагов со стороны России — красных, со стороны Украины — белых. Выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов ожидается до 13:00 мск.

Днем ранее местный житель рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций. В музее была оборудована одна из таких точек.

В этот же день советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под «Азовсталью» есть подземный город, который затрудняет его штурм. По его словам, завод является огромным сооружением, чью площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Он отметил, что предприятие охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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