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В США детсадовцев напоили коктейлями с текилой вместо сока

The Sun: воспитанников детского сада в Мичигане напоили текилой вместо сока
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Несколько воспитанников детского сада в американском штате Мичиган пожаловались на головокружение после того, как выпили алкогольные коктейли с текилой, приняв их за сок. Инцидент произошел в городе Ливония, сообщила 16 апреля газета The Sun.

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Алкоголь в учебное заведение принесла одна из его воспитанниц и угостила им детей во время ланча. О случившемся сообщили СМИ родители двух девочек, которые после употребления напитка почувствовали себя плохо.

Как отмечает издание, содержимое коктейля они приняли за сок. На самом деле это был готовый коктейль с текилой, который продается в магазинах в бутылках небольшого объема. При этом ученица заведения осознавала, чем пытается угостить детсадовцев.

О странном напитке воспитательнице рассказала одна из девочек. После этого руководство связалось с семьями тех, кто успел выпить коктейлей вместо сока.

«Как только стало известно о ситуации, школа позвонила родителям, чтобы сообщить им, что с детьми всё в порядке, и пообещала, что при необходимости применят к ученице дисциплинарные меры. Школа также обратилась в токсикологический контроль за рекомендациями относительно дальнейших действий», — пишет The Sun.

Отмечается, что здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее сайт РЕН ТВ сообщал о том, что жительница Новой Зеландии положила безалкогольную водку в ланч детей. Снимок с необычным обедом она выложила в Twitter, чем вызвала возмущение пользователей.

В апреле стало известно, что российская Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям. Законопроект предложен госсоветом Удмуртии «О внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ». Документом предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ.

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