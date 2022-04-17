WSJ: раскол в мире позволит России обойти санкции Запада

Раскол в мире, образовавшийся на фоне нежелания многих стран вводить ограничительные меры в отношении России, может помочь российской стороне обойти санкции Запада. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — говорится в статье.

Отмечается, что крупнейшие развивающиеся страны поддерживают РФ и не вводят санкции против нее. Таким образом, лидерам западных государств приходится сталкиваться с препятствием на пути к глобальной коалиции для изоляции России, которую они пытаются построить.

В материале уточняется, что Китай занял позицию поддержки России в противостоянии США и их союзников. Саудовская Аравия, в свою очередь, не последовала призыву американской стороны увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

«Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», — говорится в статье.

Ранее в этот же день бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро уличил США в двойных стандартах. По его словам, обвинения в адрес России со стороны США вызывают недоумение с учетом богатой истории американских интервенций, при этом Запад «пытается поучать весь мир».

16 апреля британский журнал The Economist опубликовал материал, в котором говорится, что к санкционному давлению на Россию готовы присоединиться не все сторонники США. В пример он привел Азию, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку. На сегодняшний день самую неудобную для Вашингтона позицию заняла Индия, уточняется в статье.

За день до этого стало известно, что Египет отказался занимать антироссийскую позицию, так как не хочет рушить партнерские отношения с РФ.

14 апреля глава МИД Турции заявил, что Анкара не может ввести санкции со своей стороны, однако следит за соблюдением тех мер, которые были приняты ранее.

В тот же день латвийский премьер-министр признал, что страна физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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