Россиянин Бутаев не смог защитить титул чемпиона мира WBA

Россиянин Раджаб Бутаев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе до 66,68 кг.

Отмечается, что поединок с литовцем Эймантасом Станионисом прошел 16 апреля в Арлингтоне (США, штат Техас).

Бой длился 12 раундов, раздельным решением судей победа была присуждена литовскому спортсмену. Так, двое судей отдали предпочтение Станионису, один посчитал, что Бутаев оказался сильней.

31 октября 2021 года Бутаев одержал победу в схватке с американцем Джамалом Джеймсом и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Тогда поединок закончился победой боксера из России техническим нокаутом в девятом раунде.

Бутаев боролся за пояс чемпиона мира уже в третий раз. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину по решению судей, однако позднее допинг-тест победителя показал положительный результат, в результате чего он был лишен почетного титула.