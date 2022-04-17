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Южная Корея проведет консультации с Японией после нового пуска КНДР

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Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль (официально вступит в должность 10 мая) сообщил о намерении отправить в Японию делегацию для обсуждения дальнейшего сотрудничества и политики в отношении КНДР. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила официальный представитель офиса будущего лидера Пэ Хён Чжин.

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«Цель этой делегации — провести консультации по Северной Корее и по двусторонним отношениям между Сеулом и Токио. Мы рассчитываем, что визит заложит основу для сотрудничества по этим вопросам», — приводит ее слова агентство Yonhap.

Руководителем группы назначен депутат от консервативной партии «Гражданская сила», вице-председатель парламента Чон Чжин Сок. Вместе с остальными делегатами он отправится Токио и пробудет нам с 24 по 28 апреля. В рамках визита представители Южной Кореи встретятся с официальными лицами из японского правительства, а также предпринимателями, научными деятелями и работниками СМИ.

Ранее в этот день совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи анонсировал экстренное заседание в связи с запуском двух снарядов КНДР. Чиновники и военные обсудят военную деятельность Северной Кореи, а также план дальнейших действий.

Объявление было сделано вскоре после того, как вечером 16 апреля южнокорейские военные сообщили о запуске ракет со стороны КНДР в направлении Японского моря. Уточняется, что снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Накануне телеканал NHK сообщил, что в Японии намерены впервые после 2017 года, когда КНДР прекратила проводить пуски ракет, возобновить учения по эвакуации населения. Уточнялось, что с лета текущего года они будут проходить в некоторых южных префектурах, близких к Корейскому полуострову, будут проводиться подобные учения гражданской обороны.

13 апреля агентство Reuters сообщило, что США добиваются введения новых ограничительных мер против КНДР из-за ее ракетных запусков, включая сокращение вдвое экспорта нефти в эту страну. Проект был распространен среди 15 стран — членов Совета Безопасности ООН.

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