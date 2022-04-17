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Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в двух поселках на Камчатке

МЧС: выпадение пепла ожидается в двух поселках Камчатки после выброса на вулкане Шивелуч
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Пепел от выброса вулкана Шивелуч, достигшего высоту до 4 км, распространился на 15 км на юго-восток и может достигнуть населенные пункты. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

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«Днем 17 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 15 тыс. м. На пути распространения находятся два населенных пункта — село Крутоберегово и поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — следует из сообщения.

В настоящий момент пепла в населенных пунктах нет. Туристические группы в районе вулкана не проходят.

Шивелуч — действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 м над уровнем моря, возраст — 60–70 тыс. лет.

Ранее, 13 апреля, вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, парогазовый выброс высотой 3 км. По информации спасателей, шлейф от вулкана распространился в северном направлении. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался.

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