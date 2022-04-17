Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в двух поселках на Камчатке

Пепел от выброса вулкана Шивелуч, достигшего высоту до 4 км, распространился на 15 км на юго-восток и может достигнуть населенные пункты. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Днем 17 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 15 тыс. м. На пути распространения находятся два населенных пункта — село Крутоберегово и поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — следует из сообщения.

В настоящий момент пепла в населенных пунктах нет. Туристические группы в районе вулкана не проходят.

Шивелуч — действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 м над уровнем моря, возраст — 60–70 тыс. лет.

Ранее, 13 апреля, вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, парогазовый выброс высотой 3 км. По информации спасателей, шлейф от вулкана распространился в северном направлении. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался.