Южная Корея проведет экстренное заседание из-за запуска снарядов КНДР

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи соберется в воскресенье, 17 апреля, на экстренном заседании в связи с запуском двух снарядов КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что на заседании СНБ чиновники и военные обсудят военную деятельность Северной Кореи, а также план дальнейших действий.

Военные Южной Кореи заявили, что они зафиксировали запуск двух ракет Северной Кореей в направлении Японского моря вечером в субботу, уточнило агентство.

Ранее в этот день сообщалось, что снаряды, выпущенные КНДР в сторону Японского моря, пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Накануне телеканал NHK сообщил, что в Японии намерены впервые после 2017 года, когда КНДР прекратила проводить пуски ракет, возобновить учения по эвакуации населения. Уточнялось, что с лета текущего года они будут проходить в некоторых южных префектурах, близких к Корейскому полуострову, будут проводиться подобные учения гражданской обороны.

13 апреля агентство Reuters сообщило, что США добиваются введения новых ограничительных мер против КНДР из-за ее ракетных запусков, включая сокращение вдвое экспорта нефти в эту страну. Проект был распространен среди 15 стран — членов Совета Безопасности ООН.

28 марта Ким Чен Ын в знак благодарности провел фотосессию с официальными лицами и учеными, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

При этом Южная Корея и Соединенные Штаты считают, что КНДР испытывала МБР «Хвасон-15», но замаскировала запуск под «Хвасон-17».