Диетолог Калинчев назвал главную ошибку при похудении

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал правильное питание залогом успеха в похудении. Об этом в воскресенье, 17 апреля, он рассказал в разговоре с Ura.ru.

По его словам, человеку, который хочет похудеть, нужно начать с коррекции питания, так как это является главным фактором в похудении. При этом врач отметил, что если человек начнет заниматься спортом без коррекции питания, то, вероятно, он только наберет вес.

«За счет увеличения аппетита он будет просто больше есть после тренировки. У него аппетит улучшится, а у людей с лишним весом обычно плохой аппетит. Они едят мало на самом деле, это заблуждение, что они едят много. Они едят мало, и в этом вся проблема», — пояснил врач.

Диетолог отметил, что улучшенный аппетит может привести к перееданию. Если человек сходил на тренировку вечером, то он будет переедать на ночь.

Также нутрициолог порекомендовал убрать из рациона простые углеводы и сладкое.

«Простые углеводы заменить сложными и перенести их до четырех часов дня. То есть, например, завтрак и обед — это сложные углеводы. После 16:00 углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база», — сказал Калинчев.

В любом случае перед сменой рациона необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Ранее, 7 апреля, индийский диетолог Бхакти Капур рассказала об ошибках питания, мешающих эффективному похудению. По ее словам, торопливое питание, обильные перекусы, еда на бегу входят в топ вредных привычек, которые не способствуют похудению.

Также диетолог отметила, что не стоит пить воду и отвлекаться на что-то во время приема пищи. Кроме того, она порекомендовала не пропускать завтрак, обед и ужин.

Накануне заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ Михаил Кобрянов объяснил, что использование гаджета во время приема пищи может привести к ожирению и различным заболеваниям. Смартфон является отвлекающим фактором, который приводит к замедлению появления чувства насыщения и способствует перееданию. Человек по этой причине продолжает есть, когда чувства голода уже нет.