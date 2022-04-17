Гастроэнтеролог рекомендовала людям с проблемами ЖКТ не есть суп

Человеку с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предполагающими диетическое питание, не рекомендуется есть определенные виды супа. Об этом заявила 16 апреля «РИА Новости» гастроэнтеролог Наталья Шустова.

В частности, это касается людей с гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью.

По словам врача, особенно опасными для людей с заболеваниями ЖКТ могут стать наваристые супы на мясном или рыбном бульонах с обжаренными овощами и крупами.

«Подобные блюда стимулируют выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ ее необходимо, наоборот, снижать. Это позволяет не усугубить воспаление», — рассказала гастроэнтеролог.

Она посоветовала заменить жирные супы на овощные, приготовленные без предварительной обжарки. В них можно также добавить бобовые.

29 марта врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что систематичный отказ от завтрака может привести к обострениям болезней желудочно-кишечного тракта. Диетолог подчеркнул, что у любого человека с детства, как правило, имеются такие заболевания, как хронический гастрит или панкреатит. При этом режим питания с большими перерывами между приемами пищи может вызвать обострение этих болезней.

По словам врача, снизить риски развития хронических заболеваний ЖКТ или их рецидивов можно, если питаться регулярно как минимум три раза в день. Между базовыми приемами пищи желательно добавлять перекусы, заключил диетолог.

В этот же день кандидат медицинских наук, врач — сердечно-сосудистый хирург ММЦ «МЕДСИ» на Мичуринском проспекте Николай Шпилевой в беседе с «Известиями» рассказал, что в настоящее время существуют гипотеза, согласно которой при первой группе крови чаще возникают язвенные болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.