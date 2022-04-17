Российские военные доставили более 50 т гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 50 т гумпомощи в Харьковскую область

2022-04-17 04:32:55

2022-04-17 04:32:55

2022-04-17 04:32:55

2022-04-17 04:32:55

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