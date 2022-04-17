Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину

Все европейские страны, которые имеют возможность поставить вооружение Украине, должны сделать это как можно быстрее. Об этом 16 апреля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все страны-члены [ЕС], кто может, должны быстро доставить (вооружение на Украину — Ред.), потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», — сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

Фон дер Ляйен не разграничила, при этом, тяжелое и легкое вооружение, которое можно поставить на украинскую территорию.

Ранее в этот день сообщалось, что министерство иностранных дел Чехии получило ноту протеста от российских дипломатов, в которой говорится, что она не должна предоставлять третьим странам оружие советского происхождения без согласия РФ.

Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Великобритания продолжит поставлять оружие на Украину. Во время разговора лидеры обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа поставляет Украине «не то оружие». Он пожаловался на то, что оружие доставляется слишком долго.

Накануне Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения из 25 государств, 21 из которых является странами НАТО.

15 апреля председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот (от правящей Социал-демократической партии Германии) выступил за широкомасштабные поставки вооружений Украине.

В тот же день стало известно, что в связи с поставками вооружения российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту. Кроме того, глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

В середине февраля власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили об ухудшении обстановке в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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