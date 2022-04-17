Отоларинголог предупредил о риске болезни сердца из-за боли в горле

Боли в горле, в частности на фоне воспаления небных миндалин, могут привести к таким осложнениям на сердце, как миокардит и эндокардит. Об этом рассказал в воскресенье,17 апреля, отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он объяснил, что небные миндалины, или гланды, как их называют в простонародье, играют роль защиты организма от опасных инфекций, в том числе поражающих сердце, такие как стрептококк. Функция миндалин ослабевает при болезни, в таком случае стрептококк начинает идти в кровоток.

«Эта инфекция поражает мышечную и соединительную ткани, поэтому сердце — орган, которому может быть нанесен урон. Может развиться бактериальный миокардит (поражение сердечной мышцы. — Ред.) или эндокардит (поражение внутренней оболочки сердца. — Ред.). Всё это связано с перебоями в работе сердца, с аритмией, с болями, как правило, не резкими, а ноющими, давящими», — приводит его слова радио Sputnik.

Человек будет чувствовать боли в сердце, понять причину недомогания при этом будет очень сложно.

«Бывает так, что человека начинает беспокоить сердце, он ощущает ноющую, давящую боль, а причина заключается в коварном и не зависящем от сердца состоянии. Есть так называемые сопряженные органы», — добавил Зайцев.

Врач уточнил, что небные миндалины могут влиять на состояние сердца, «а сердце в обратную сторону влиять не может». Он рассказал, что миокардит является тяжелым заболеванием, которое приводит к госпитализации, в худшем случае — к инвалидности.

Обращение к врачу при любых неприятных ощущениях в горле — первое, что следует сделать человеку. Врач поставит диагноз и назначит правильное лечение. Заниматься самолечением не стоит, заключил отоларинголог.

20 февраля британский врач Аббас Канани заявил, что сильная боль в горле и продолжительный кашель после пробуждения могут указывать на развитие онкологического заболевания. Кашель по утрам, уточнил он, особенно актуален для курильщиков.

В этом же месяце кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала, когда уместно лечить больное горло холодом. Речь идет о случаях, когда боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удушения или удара. В этом случае холодный компресс на травмированный участок поможет, уточнила она.